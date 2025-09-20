نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أفضل من كريستيانو رونالدو".. ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهالت التعليقات الايجابية وردود الأفعال المميزة على النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعدما تألق في مباراة إيفرتون التي أقيمت ظهر اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول الذي سجله ريان جرافنبرخ في مباراة إيفرتون اليوم.

ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء صلاح

وقال أحد المشجعين: «عاد الملك المصري»، تعليقا على أداء صلاح في المباراة.

وأكد آخر: «واحد من ضمن الأعظم»، وكتب شخص آخر «تطور صلاح إلى مهاجم مزدوج الخطورة يجعل ليفربول أكثر خطورة».

واختتم الآخر:«صلاح يملك إرث في الدوري الإنجليزي أكثر من كريستيانو رونالدو»، وأوضح مشجع: «أعظم جناح على الإطلاق مو".