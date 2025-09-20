نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تصل السعودية لمواجهة أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لرحلة السفر إلى جدة من أجل مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

بعثة بيراميدز تصل السعودية لمواجهة أهلي جدة

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتغادر مساء اليوم، بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي، حيث اختتم الفريق تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.

