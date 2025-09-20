نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفاصيل إحالة رمضان صبحي للجنايات (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

إحالة رمضان صبحي للجنايات (التفاصيل الكاملة)

رمضان صبحي، قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لمحكمة الجنايات في قضية اتهامه ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي، في أحد المعاهد المتواجد في منطقة أبو النمرس بالجيزة.

إحالة رمضان صبحي للجنايات

وقررت جهات التحقيق تحويل رمضان صبحي لمحكمة الجنايات بعد واقعة التزوير في كراسات إجابة الامتحانات الخاصة باللاعب داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

القبض على رمضان صبحي

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك عقب عودته من إسطنبول بعد انتهاء معسكر إعداد براميدز للموسم الجديد رفقة صهره وزميله في نفس الفريق شريف إكرامي على متن رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة، وذلك لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الخاص باللاعب في قضية جنحة تزوير بالجيزة، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

التحقيق مع رمضان صبحي

وفي وقت سابق، كشفت جهات التحقيق بجنوب الجيزة تطورات جديدة في واقعة محاولة أحد الأشخاص أداء الامتحان بدلًا من لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وأمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار متهم ثانٍ، تبين أنه صاحب كافيه في منطقة المقطم، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعه بالتنسيق مع الطالب المتهم لتسهيل الواقعة، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، ومطابقة بصماته وصورته بكاميرات المراقبة داخل المعهد.

أمر إحالة رمضان صبحي لمحكمة الجنايات

وأمرت جهات التحقيق إحالة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر لمحكمة الجنايات، في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.

ونص الأمر على إحالة رمضان صبحي للجنايات، والمتهمون في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عامل بمقهى، ومحمد.ا، محبوس، 37 عامًا، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق.م، هارب.

وجاء في أمر إحالة رمضان صبحي وآخرين، لأنهم في تاريخ سابق علي تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فصل رمضان صبحي

وذلك تم فصل رمضان صبحي من معهد الفراعنة بسبب استنفاد مرات الرسوب

، وتم إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه.

ارتكاب التزوير

وأفاد أمر إحالة رمضان صبحي للجنايات بتهمة التزوير : بأن المتهمين هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي، وهو كشوف الحضور والانصراف والخاصين بلجان الامتحانات المواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وكشف أمر إحالة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول ومع موظفين عموميين حسني النية بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو "إثبات قيد للمتهم الثالث" والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن دون الموظفين بيانات المحرر سالف الذكر محل التحقيقات فأثبتوا كون المتهم الثالث قد اجتاز الفرقة الأولى والثانية ومقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد المار بيانه واستصدر الموظفين سالف الذكر محل التحقيقات، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فتمت جريمته بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.