نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على إيفرتون والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، من تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على إيفرتون

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس رابطة الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الوحيد لإذاعة مباريات البطولة.

