نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يشارك في رؤية الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التسجيل للأندية تحت مسمى "أكاديمية الاستثمار"، في إطار خططه لتوسيع قاعدة الممارسة وصقل المواهب الناشئة داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويعد نادي غزل المحلة من أوائل الأندية التي قررت المشاركة في هذه الرؤية، انطلاقًا من حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس وليد خليل على دعم قطاع الناشئين وتوسيع قاعدة المواهب، باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الفريق الأول.

ومن المقرر أن يكشف نادي غزل المحلة خلال الأيام المقبلة عن إطلاق أكاديمية غزل المحلة للاستثمار، والتي ستشارك في دوري الجمهورية للأكاديميات تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.