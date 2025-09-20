زيوريخ ـ وكالات : تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم. وأوضح الاتحاد أن الطلبات جاءت من 216 دولة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة. وكانت الدول الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا. ووصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الطلب بأنه دليل قوي على الاهتمام بالبطولة، التي سيشارك فيها 48 منتخبا، واصفا إياها بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة.

