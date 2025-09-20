غدا انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وسط ترقب وانتظار

بمشاركة ثمانية أندية

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري :

تنطلق غدا الجمعة بمشيئة الله بطولة دوري الدرجة الأولى بمشاركة أندية المضيبي والوحدة وصلالة وجعلان ومسقط والمصنعة وفنجاء ونزوى، ثمانية أندية تتنافس للمرة الأولى في تاريخ المسابقة للظفر ببطاقتي التأهل لدوري الكبار، مما يضفي على المنافسة طابعا جديدا من التحدي والإثارة، حيث استعدت الأندية الثمانية للمسابقة بجدية، تعاقدت مع أجهزة فنية وإدارية وضعت كل الثقة فيها وخضعت لبرامج إعداد وتحضيرات مكثفة، وعملت على تعزيز صفوفها بلاعبين جدد وإضافات محلية وخارجية وخاضت تجارب ودية لضمان تقديم أفضل أداء للسير بقوة نحو المنافسة التي لن تكون بطبيعة الحال سهلة، فالوصول للمراكز المتقدمة يتطلب جهدا كبيرا وثباتا في المستوى . كل الفرق تدخل الدوري بروح معنوية عالية ومجالس الإدارات لا تدخر جهدا لتذليل الصعاب، فلا مجال للأخطاء ولا التفريط في النقاط ، فكل نقطة لها ثمنها وكل لقاء بمثابة نهائي، الدوري قصير ويستمر قرابة أربعة أشهر، والفرق الثمانية في مجموعة واحدة تلعب بنظام حصد النقاط من دورين، سبع مباريات في طريق الذهاب ومثلها في مرحلة الإياب، ورغم كل شيء سيكون دوري هذا العام مختلفا، البعض سيلعب على ملعبه والبعض الآخر اختار اللعب على المجمعات الرياضية لظروف معينة، فيا ترى من سيكسب البداية السعيدة ؟

مباريات الغد

ضربة البداية ستكون في شمال الشرقية في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة وتحديدا في ملعب المضيبي في اللقاء الذي يستضيف فيه المضيبي نظيره الوحدة وكل طرف يعرف تفاصيل الآخر، ويسافر جعلان إلى محافظة ظفار لملاقاة صلالة المتجدد على ملعب مجمع السعادة في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، وعلى ملعب مجمع السلطان قابوس ستكون الكفة متساوية بين مسقط والمصنعة في لقاء تبدأ أحداثه في الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة، وفي نفس التوقيت يحل نزوى ضيفا على فنجاء في لقاء يجمع أبناء محافظة الداخلية على ملعب فنجاء .