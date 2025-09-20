نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر خاص يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، يوم السبت، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يتلقَّ أي عرض رسمي من النادي الأهلي المصري لتولي تدريب الفريق، عقب رحيله عن نادي باناثينايكوس اليوناني، مؤكدة أن المدرب يخطط حاليًا لأخذ قسط من الراحة قبل العودة إلى التدريب مجددًا.

وكانت تقارير إعلامية، بعضها نقلًا عن مصادر برتغالية، قد أشارت إلى أن فيتوريا يُعد من الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل بعد الخسارة أمام بيراميدز، إلا أن مصادر "دوت الخليج الرياضي" نفت وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

وقال مصدر مقرب من المدرب: "روي فيتوريا متواجد حاليًا في البرتغال بعد إنهاء عقده مع باناثينايكوس، ولم يتلقَ حتى هذه اللحظة أي عرض رسمي من إدارة الأهلي".

وأضاف المصدر: "المدرب يخطط للابتعاد مؤقتًا عن التدريب لأخذ قسط من الراحة، قبل دراسة العروض التي قد تصله في الفترة المقبلة".

وكان باناثينايكوس قد أعلن رسميًا، يوم الإثنين، عن إنهاء التعاقد مع فيتوريا عقب الخسارة أمام كيفيسيا بنتيجة 3-2 في الدوري اليوناني، ما أثار تكهنات حول وجهة المدرب المقبلة، خاصة بعد ارتباط اسمه بعدة أندية في المنطقة.

ورغم التكهنات المستمرة، إلا أن المقربين من فيتوريا لم يحددوا مدة الراحة التي ينوي المدرب الحصول عليها، حيث قال أحدهم: "قد تكون قصيرة أو طويلة، حسب العروض الجادة التي ستصله مستقبلًا".