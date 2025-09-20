نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزا هاما على نظيره إيفرتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء للذي أقيم بينهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، اللاعب ريان جرافنبرخ، لصالح ليفربول، بعد أسيست من المصري محمد صلاح.

وتمكن هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول، من تسجيل الهدف الثاني في مرمى إيفرتون، في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من ريان جرافنبرخ.

ثم نجح إدريسا جاي لاعب فريق إيفرتون، في تسجيل الهدف الأول في مرمى ليفربول، عند الدقيقة 58 بعد تمريرة من ندياي.