نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق ليفربول، لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب ريان جرافنبرخ، هدف التقدم لصالح فريق ليفربول، بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح.

ثم أضاف هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول، الهدف الثاني في شباك إيفرتون، عند الدقيقة 29 بأسيست من زميله ريان جرافنبرخ.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول على نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل إدريسا جاي لاعب فريق إيفرتون، الهدف الأول في مرمى ليفربول، عند الدقيقة 58 بعد تمريرة من ندياي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط

