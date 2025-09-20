الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره إسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، مباراة يسعى من خلالها الفريق الملكي إلى تأكيد صدارته لجدول الترتيب، بينما يدخل إسبانيول بروح تنافسية عالية من أجل إحداث المفاجأة ومزاحمة الكبار على القمة.

real madrid vs espanyol.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني 2025

تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، حيث يعتمد الفريق الملكي على دعم جماهيره الكبيرة لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري.

ريال مدريد يدخل اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، محققًا العلامة الكاملة، متقدمًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة.

طموحات إسبانيول

من جانبه، يطمح فريق إسبانيول في العودة من مدريد بنتيجة إيجابية تقربه من صدارة جدول الدوري، الفريق الكتالوني يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، متساويًا مع برشلونة، لكنه يتأخر بفارق الأهداف، تحقيق الفوز على ريال مدريد سيمنحه دفعة قوية نحو المنافسة على القمة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق الكرة الإسبانية متابعة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا من خلال قناة beIN Sports 1 HD.

المعلق على المباراة

سيكون المعلق الرياضي علي محمد علي هو المسؤول عن وصف أحداث المباراة صوتيًا، في تغطية مباشرة وحية تزيد من إثارة اللقاء.

موعد المباراة

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إسبانيول