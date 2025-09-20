نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب سوق الانتقالات ويخطط لتعزيز صفوفه في صيف 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد متابعة تطورات سوق الانتقالات الأوروبية، رغم أن نافذة الصيف أُغلقت منذ أكثر من أسبوعين. إدارة النادي، بقيادة فلورنتينو بيريز، بدأت بالفعل العمل على التحركات المقبلة، استجابةً لطلبات المدير الفني تشابي ألونسو عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

الكشف الفني خلال البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة أظهر بوضوح حاجة الفريق إلى مدافع صلب ولاعب وسط إبداعي بخصائص دفاعية. فريق الكشافين بقيادة خوني كالفات حدد عدة أسماء مرشحة، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

أزمة الدفاع تفرض أولويات جديدة

أصبحت التعاقدات الدفاعية أولوية قصوى بعد اقتراب عقود النمساوي دافيد ألابا والألماني أنطونيو روديغر من نهايتها مع ختام الموسم الحالي، وسط مؤشرات ضئيلة لتمديد بقائهما. لذلك، يميل الجهاز الفني إلى التعاقد مع مدافعين اثنين دفعة واحدة.

الخطوة الأولى ستتمثل في تقديم عقد مبدئي للفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، في يناير 2026، حيث يسعى اللاعب للانضمام إلى سانتياغو برنابيو مجانًا بعد نهاية عقده.

إلى جانب ذلك، يبرز اسم الهولندي ميكي فان دي فين، مدافع توتنهام هوتسبير، الذي يحظى باهتمام كبير في مدريد بفضل قوته البدنية، سرعته في المواجهات الفردية، وقدرته على التفوق في الكرات الهوائية دفاعًا وهجومًا.

تصريحات وكيل تفتح الأبواب

الوكيل خوسيه فورتيس كان قد لمح في أبريل الماضي إلى إمكانية انتقال فان دي فين إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب يملك المقومات التي يحتاجها النادي الملكي. هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث بدأ ريال مدريد منذ ذلك الحين متابعة دقيقة لمسيرة اللاعب مع السبيرز.

بدائل مطروحة

وبحسب تقارير صحفية، لا يقتصر اهتمام ريال مدريد على فان دي فين وحده، إذ تشمل قائمة الخيارات كلًا من الفرنسي دايوت أوباميكانو (عقده ينتهي صيف 2026) والفرنسي الآخر ويليام ساليبا، الذي سيكون حرًا في صيف 2026 ويُعد خيارًا مفضلًا لدى بعض صناع القرار في "البيت الأبيض".

