البوندسليجا.. «كين» يقود هجوم بايرن ميونيخ في مواجهة هوفنهايم

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صافرة بداية مباراة فريق هوفنهايم أمام نظيره بايرن ميونيخ في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

أعلن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي، جوناثان تاه، كونراد لايمر، كيم مين جاي.

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش، ليون غوريتزكا، كارل.

خط الهجوم: لويس دياز، هاري كين، نيكولاس.

يحتضن ملعب «بريزيرو أرينا» معقل فريق هوفنهايم مباراة اليوم، والتي ستذاع عبر قناة أم بي سي أكشن، كذلك تنقل عبر منصة شاهد، بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق هوفنهايم في المرتبة السادسة برصيد 6 نقاط.

