رسميًا.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا، وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي نادي بيراميدز المصري حامل لقب دوري الأبطال مع نظيره نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة السوبر الأفريقي.

وأخطر الكاف، نادي بيراميدز باستضافته بوصفه بطل دوري الأبطال للمباراة التي تحدد لها يوم ١٨ أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
 

