نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2015" يفوز على الرباط بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 10 أعوام " الفئة العمرية 2015 " بقيادة مدربه السيد متولي على نظيره فريق الرباط بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم السبت على ملعب بورتو ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم لتلك المرحلة السنية والتي ادارها طاقم تحكيم مكون من محمد كابو وعماد الشامي.

بتلك النتيجة يرفع المصري رصيده إلى للنقطة السادسة محققًا فوز الثاني على التوالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله مروان درويش، وفي الشوط الثاني يدرك فريق الرباط التعادل قبل أن ينجح محمد أيمن في احراز الهدف الثاني للمصري لتنتهي المباراة بفوز نسورنا الصغار بهدفين لهدف.

مثل المصري في الشوط الأول: محمد عبد العال لحراسة المرمى، ابراهيم الزكي، حمزة الصعيدي، أنس شاكر، زين العربي، مؤمن كمال، حمزة جمال، آسر الصاوي وشارك خلال هذا الشوط أيضا مروان درويش، مؤمن سامي، محمود الداودي، حمزة أمين.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: جاسر عصام لحراسة المرمى، أحمد الديب، عبد الله حربي، علي عبد الهادي، إياد الصعيدي، محمد أيمن، آسر عوض، آسر سامح وشهد هذا الشوط أيضًا مشاركة كل من اسلام الحسيني، كنان ثروت، محمد العباسي، زين الدين موسى، آسر إبراهيم.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ السيد متولي ، مدربًا عامًا، ك/ عبد الرحمن حجازي، مدربًا ، ك/أحمد حسن، مدربًا للحراس، ك/ميدو عامر، إداريا، ك/كربم محب أخصائيا للعلاج الطبيعي، فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا.