نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2014" يفوز على غزل بورسعيد بـ9 أهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 11 عامًا " الفئة العمرية 2014 " بقيادة مدربه محمود حسين على نظيره فريق غزل بورسعيد بتسعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم السبت على ملعب المعارف ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم لتلك المرحلة السنية.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة بعد تحقيقه للفوز الثاني على التوالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة سجلها مالك حلمي "هدفين " وهدف واحد لعمر ياسر، وفي الشوط الثاني يضيف النسور الصغار ستة أهداف جديدة عن طريق أحمد سعود " هدفين " وهدف واحد لكل من يوسف حاتم، مالك هاني، محمد كريم، عمرو خالد، لتنتهي المباراة بفوز المصري بتسعة أهداف دون رد.

مثل المصري في الشوط الأول: ياسين اسلام لحراسة المرمى، آدم خليفة، مؤمن محمد، آسر جمال، محمد الخولي، مالك حلمي، آدم فكري، مروان باسم وخلال هذا الشوط تم الدفع كذلك بكل من عمر ياسر، يزيد صابر، عبد الله الضويني، مازن معتز، آدم الداودي.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: آدم الشناوي، آسر أسامة، يوسف حاتم، كريم محمد، حسن راشد، مالك هاني،أحمد سعود، مالك اسلام، وخلال هذا الشوط تم الدفع أيضا بكل من يحيى السعيد، محمد كريم، عمر عبد الغفار، مازن سامي، أمير جمال، عمرو خالد.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ محمود حسين ، مدربًا عامًا، ك/خالد رياض، مدربًا للحراس، ك/السيد شعيب، إداريا، ك/محمد عبد الباري " بوريو " أخصائيا للعلاج الطبيعي، فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا.

