الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة مساء.

مباريات الأسبوع الثاني بدوري الدرجة الأولى تنطلق غدا

ويلتقي فريقا مغير السرحان ومعان على ملعب السرحان، فيما يلتقي الطرة و دوقرة على ملعب جرش.

وتتواصل المنافسات، بعد غد الاثنين، من خلال إقامة ثلاث مباريات؛ حيث يلعب الهاشمية مع اليرموك عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وبالتوقيت ذاته يلتقي كفرسوم وصما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يواجه شباب العقبة على ملعبه ضيفه فريق جرش عند الساعة الثامنة مساء.

وتختتم منافسات الأسبوع بعد غد الثلاثاء بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة مساء؛ حيث يلعب في الأولى عمان أف سي والعربي على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويتواجه في الثانية الجاران الصريح واتحاد الرمثا على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر فريق جرش ترتيب الفرق برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فرق الهاشمية ومعان واتحاد الرمثا و دوقرة والطرة، التي تملك الرصيد نفسه، فيما يملك فريقا العربي وصما نقطة واحدة لكل فريق.