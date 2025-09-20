نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سفر بيراميدز إلى جدة لمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر القاهرة مساء اليوم، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.

