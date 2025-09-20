نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتصدر تشكيل ليفربول الرسمي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إكتيكي، محمد صلاح، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد إيفرتون سيتم إذاعتها، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein Sports 1HD، بصوت المعلق اليمني المميز حسن العيدروس.