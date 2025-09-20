نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB المصرية للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت البطلة المصرية ونجمة وادى دجلة هانيا الحمامي، المصنفة الثالثه عالميًا، في نهائي بطولة CIB المصرية للإسكواش 2025، حيث نجحت في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مباراة قوية أمام منافستها أمينه عرفي، المصنفة الرابعه عالميًا.

وقدمت هانيا أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، حيث حسمت المباراة بنتيجة 1-3 بواقع نقاط 11-6، 5-11، 11-8، 4-11، في مواجهة استغرقت 76 دقيقة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية وتؤكد سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي.

وبهذا الفوز، تواصل هانيا تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش في العالم.

جدير بالذكر أن البطلة هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، تمكنت من تحقيق فوز مستحق على منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، في الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك في مباراة قوية استمرت لمدة 49 دقيقة، انتهت بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

بطولة CIB المصرية للاسكواش 2025 تُعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز مالية تبلغ أكثر 700،000 دولار أمريكي للسيدات والرجال متساوية وتُقام البطولة في مدينة الجيزة أمام أهرامات الجيزة العظيمة.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.