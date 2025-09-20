نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى عبدالكريم: بطولة أفريقيالشباب الطائرة تؤكدتفوق مصر في استضافة الأحداث القارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الكابتن منى عبدالكريم إن بطولة إفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تعد شهادة جديدة على قدرة مصر التنظيمية، مؤكدة أن البطولة تسير بشكل متميز منذ اليوم الأول بفضل تكاتف جميع عناصر العمل.

أضافت إن ما نعيشه اليوم من أجواء هو نتاج عمل جماعي وجهود متواصلة ليل نهار، من جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر ودعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية

في ظهور البطولة بمستوى يليق بمكانة مصر القارية والدولية، وأن نترك بصمة في ذاكرة كل لاعب وإداري شارك بالبطولة

كشفت رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة أن الوفود المشاركة عبرت عن إعجابها الشديد بما لمسوه من تنظيم راقٍ وحسن استقبال وضيافة قالت مني عبدالكريم أن سماع عبارات التقدير من وفود المنتخبات المشاركة من مختلف الدول الأفريقية يعكس صورة مصر الحقيقية إنه ا بلد الأمن، التنظيم، والقدرة على الإنجاز.

كما ثمنت رئيسة اللجنة المنظمة علي الإشادة الخاصة التي وجهتها السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة لمستوى البطولة، مؤكدة أن كلماتها كانت بمثابة تقدير مستحق للجهود المبذولة وتأصيل أن مصر هي النموذج الرائد في التنظيم، فهذا أكبر دليل على ثقة إفريقيا فينا، ويمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة العمل على استضافة أكبر وأهم البطولات.

اختتمت الكابتن منى عبدالكريم تصريحاتها برسالة قوية مفيدها أن مصر لم تعد مجرد دولة تستضيف البطولات، بل أصبحت أيقونة للتنظيم في القارة.. وأبطالنا الشباب هم الامتداد الطبيعي لهذا النجاح نصنع تاريخًا جديدًا للكرة الطائرة الأفريقية من أرض مصر.