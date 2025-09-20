نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يساوم ريال مدريد بخيارين حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ريال مدريد وضعا متوترا مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يضغط على النادي الإسباني من أجل تمديد عقده بذات المزايا التي يتمتع بها زميله الفرنسي كيليان مبابي، أو الرحيل مجانا في صيف 2027.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، أن فينيسيوس يريد الاستمرار في الفوز بالألقاب مع ريال مدريد، ويرغب في التجديد، وهو في وضع جيد للتفاوض، لكنه يضغط على نادي العاصمة الإسبانية الذي يتخوف من مغادرة لاعبه مجانا في صيف 2027.

وتراجع مستوى اللاعب البالغ 25 عاما في الموسم الجديد، وكان فينيسيوس قد جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1 – صفر، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح تقرير "آس" أنه إذا دخل فينيسيوس في عجلة التناوب مع رودريغو وبدأ في اللعب بشكل أقل، فمن الواضح أنه سيقلل ذلك من قيمته السوقية لمحاولة بيعه في الصيف المقبل، وإذا لم يستطع النادي بيعه أو تجديد عقده لمدة 5 سنوات مع راتب كبير، فيمكن أن يرحل مجانا في صيف 2027.

وسجل فينيسيوس 22 هدفا خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية العام المنقضي، لكنه بدا محبطا في الفترة الأخيرة مع المدرب الجديد تشابي ألونسو.