نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العجوز: توقعت تسجيل هدف في الأهلي.. وجهاز إنبي كله "نجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي، عن تفاصيل مهمة في مباراة فريقه والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه عاش قصة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، حيث توقع مع زملاؤه قبلها بيوم الحصول على ركلة جزاء وقرر تنفيذها بالشكل المعتاد دائمًا بوضعها على يسار حارس المرمى أو في المنتصف.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هذه المرة قررت تغيير زاوية التسديد بسبب تواجد محمد الشناوي وتوقع لاعبو الأهلي تسديدي لها في المنتصف، ورغم ذكاؤه وارتماؤه في نفس الزاوية لكن قوة الكرة وسرعتها وتأخره للحظات حيث كان يتوقع تسديدي لها في منتصف المرمى هو ما منحنا التوفيق ودخلت الكرة الشباك.

وأضاف لاعب نادي إنبي: أثناء تسديدي لركلة الجزاء وحتى دخول الكرة مرمى الأهلي عيشت لحظات صعبة وثقيلة وتعبيرات وجهي كانت ظاهرة، وبمجرد دخولها المرمى قررت الذهاب للاحتفال مع أسرتي حسب الاتفاق، حيث توقعت معهم في اليوم السابق للمباراة الحصول على ركلة جزاء وتسجيلها في شباك الأهلي، وستظل تلك اللحظة أحد اللحظات المهمة في مسيرتي الكروية.

وواصل قائد الفريق البترولي: الجهاز الفني لنادي إنبي أقل ما يقال عنهم هو عارفين بيعملوا أيه كويس، بيشتغلوا بجد وبيراعوا ربنا وبيعدلوا، كابتن حمزة الجمل قائد وأخ كبير داخل وخارج الملعب، كل اللاعبين بيحبوه، الشغل عنده رقم 1 والتقييم عنده: هل بتنفذ التعليمات ولا لأ، هل بتتعلم وبتتطور ولا لأ، هل بتتبع النظام ولا لأ؟، وطبعًا كابتن محمد حمص وكابتن أحمد فتحي وكابتن أحمد عبد الظاهر تاريخ كبير في الكرة المصرية وبيساعدوه بمنتهى الإخلاص، وكلنا شوفنا تأثيرهم الكبير في مباراة الأهلي، والحمد لله أسهمنا مرتفعة منذ قدومهم وإن شاء الله نكمل على كده.

واختتم أحمد العجوز حديثه: هدفنا هذا الموسم نكون ضمن السبعة الكبار، وقادرون على ذلك لدينا جهاز فني على أعلى مستوى وعندنا لاعبين بجودة عالية، بدأنا بداية جيدة وإن شاء الله نختم الدور الأول محققين الهدف، واللاعبين الصغيرين بيقولوا لماذا لا يفوز إنبي بالدوري؟، رغم إن النادي يحقق بطولات في دوريات الناشئين.