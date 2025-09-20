نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت المتوقع ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت على تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره ستاد رين اليوم السبت الموافق 20/9/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.
موعد مباراة نانت ضد ستاد رين
وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد رين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل نانت المتوقع ضد ستاد رين
حراسة المرمى: لوبيز
خط الدفاع: اميان، اوازيم، تاتي، كوزا.
خط الوسط: هونج هيون سيوك، موانجا، ليبينانت.
خط الهجوم: بن حطاب، مصطفى محمد، ابلين.
القنوات الناقلة لمباراة نانت وستاد رين
Bein sports hd 1
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاسقطاب: أفقي
الترميز 27500
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4