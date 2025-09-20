نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى مدربًا لفريق الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع تامر مصطفى للعمل مديرًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفا لأحمد سامى الذى تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي عقب خساره الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد على ستاد الإسكندرية يوم الخميس الماضي.

ويضم الجهاز الفنى كلا من: تامر مصطفى مديرًا فنيًا، إسلام عادل مدير الكرة، حمد ابراهيم مدرب عام، أحمد حسن مكى مدرب مساعد، محمد يونس مدرب حراس المرمى، خالد السعيد معد بدنى، محمود فرج محلل أداء، هشام مصطفى طبيب، أحمد السيد اخصائي تأهيل.

ومن المقرر أن ينضم للجهاز الفني أحد المدربين من أبناء النادى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ويلتقى الاتحاد السكندرى بعد غذا الإثنين مع زد على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى نايل.