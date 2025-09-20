الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الرياض وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري روشن.

النصر يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين ولم يتعرض للتعادل ولا الهزيمة.

وعلى الجانب الاخر يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.

موعد مباراة النصر أمام الرياض والقنوات الناقلة:-

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

وتنقل أحداث المباراة عبّر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمسابقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

