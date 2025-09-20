نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الرياض وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري روشن.
النصر يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين ولم يتعرض للتعادل ولا الهزيمة.
وعلى الجانب الاخر يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.
موعد مباراة النصر أمام الرياض والقنوات الناقلة:-
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.
وتنقل أحداث المباراة عبّر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمسابقة.