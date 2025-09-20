نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد النجمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره النجمة وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري روشن.

ويحتل نادي الاتحاد السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين ولم يتعرض لهزيمة أو تعادل.

وعلى الجانب الاخر يحتل النجمة المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط بعد هزيمتين.

موعد مباراة النجمة والاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

وتنقل أحداث المباراة عبّر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمسابقة.