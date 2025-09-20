نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي على أرض مدينة جدة، حيث يلتقيان مساء الثلاثاء 23 سبتمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وجدة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات بطولة كأس القارات الثلاث (آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ) المعروفة بكأس الإنتركونتيننتال.

بعثة بيراميدز غادرت القاهرة اليوم السبت متجهة إلى السعودية من أجل التحضير للمباراة المرتقبة، التي ستحدد هوية المتأهل إلى المرحلة النهائية المجمعة للبطولة والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقًا للوائح البطولة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن المباراة ستشهد وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة مقسمًا على شوطين في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل تُحسم النتيجة بركلات الترجيح لتحديد بطل الكأس والمتأهل للمرحلة الأخيرة.

وكان بيراميدز قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار كبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول، على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 14 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي إيفرتون دي سيلفا، قبل أن يعزز مروان حمدي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 74، ويختتم مصطفى زيكو الثلاثية في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز حجز بيراميدز مقعده في الدور الثاني، بجانب حصوله على جائزة مالية قدرها مليون دولار، بينما نال أوكلاند سيتي نصف مليون دولار كخاسر.

