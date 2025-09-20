نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره هيلاس فيرونا، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب مارك أنتونيو، المواجهة المثيرة بين هيلاس فيرونا ويوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكالتشيو.

ويحتل اليوفي وصافة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

موعد مباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات

القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات الرابعة العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الرابعة الرياضية 2.

