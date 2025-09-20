الرياضة

موعد مباراة نانت ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره ستاد رين اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد ستاد رين

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد رين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وستاد رين

Bein sports hd 1
القمر: نايل سات 
التردد: 11013 
الاسقطاب: أفقي
الترميز 27500

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

