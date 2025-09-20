نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره ستاد رين اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.
موعد مباراة نانت ضد ستاد رين
وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد رين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة نانت وستاد رين
Bein sports hd 1
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاسقطاب: أفقي
الترميز 27500
