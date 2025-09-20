نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات أزمة شيكو بانزا في الزمالك.. بين الانضباط والرحيل النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن استبعاد الأنجولي شيكو بانزا من مباراة الإسماعيلي الأخيرة لم يكن بسبب إصابة، وإنما جاء بقرار فني من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بعد أزمة جديدة أثيرت من قبل اللاعب.

وأوضح المصدر أن سبب الاستبعاد كان تأخر بانزا عن موعد التدريبات الجماعية، ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ هذا القرار.

ورغم تقديم اللاعب اعتذار رسمي، أكد فيريرا أن الالتزام والانضباط هما أساس العمل داخل الفريق، ولن يتم التساهل مع أي لاعب مهما كانت مكانته أو إمكانياته.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تتابع سلوك اللاعب عن قرب، وأنه تم توجيه إنذار نهائي له، محذرين من أن استمرار هذه التصرفات قد يؤدي إلى بيعه في نافذة الانتقالات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأولوية دائمًا لمصلحة الفريق واستقرار غرفة الملابس، وأن هذا القرار جاء بعد التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني لضمان انضباط الفريق.