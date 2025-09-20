نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1HD