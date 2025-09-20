نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى يتولى تدريب الاتحاد السكندري خلفًا لأحمد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لأحمد سامي، الذي تم توجيه الشكر له بعد سوء النتائج، آخرها الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

واتفق تامر مصطفى على تشكيل جهازه المعاون، حيث سيعاونه هاني عبد الله كمدرب عام ومحمد يونس كمدرب لحراس المرمى، مع وجود أكثر من اسم مرشح للانضمام للجهاز الفني، من بينهم إسلام عادل في منصب مدير الكرة ومدرب آخر من أبناء النادي.

وكان تامر مصطفى قد عقد جلسة مع محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، للاتفاق على توليه المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري بإنهاء التعاقد مع أحمد سامي وجهازه المعاون بالتراضي، عقب الخسارة الأخيرة للفريق.