نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جون إدوار يطالب الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر أن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوار، طلب من مجلس إدارة القلعة البيضاء سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "الزمالك يقدم أداءً جيدًا، لكن هناك بعض القضايا المؤثرة على الفريق، مثل إيقاف اللاعب البرازيلي بيزيرا، وأزمة شكوى نادي شيكو بانزا للحصول على 200 ألف دولار، بالإضافة إلى غياب عمر جابر وحسام عبد المجيد بسبب الإصابات. في هذا الإطار، يطالب جون إدوار بصرف مستحقات اللاعبين قبل لقاء الأهلي المرتقب".

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، ضمن التحضيرات لمباراة الجونة المقبلة في الدوري. وسيستأنف الفريق تدريباته مساء غد الأحد على استاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء.

يُذكر أن الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز، ويستعد لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة.

