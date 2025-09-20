نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى النادى الأهلى من الزمالك، وقيمة عرض نيوم السعودى وموقف الزمالك منها.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "جالك عقد من نيوم السعودى في زيزو، والمعلومة عندى من اللى بيفاوض نيوم قيمة العرض 6.5 مليون دولار، ويقولك خايف يكون كوبرى للأهلى، عيب تقول كدة على الأندية السعودية اللى بتنافس أندية الدوريات الكبرى لأن الكلام ده يتقال على الأندية اللى محتاجة قرشين، والأندية دى مش عايز عيب".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "زيزو جالك فيه الرقم ده ولما قلت أنك خايف يكون كوبرى اتعمل شرط جزائى بـ10 ملايين دولار إنه يرجع لنادى مصري غير الزمالك، يبقى إذن أنت كنت هتبيعه بـ6 وشوية يعنى 300 مليون جنيه، الميركاتو ده كنت عامله بـ400 مليون يقدر بـ7 مليون دولار وشويه، فأنت هتبيع زيزو تبنى فيه فريق، ولو زيزو رجع الأهلى هتاخد فيه 10 مليون دولار يعنى 800 مليون اللى انت أخدتهم في أرض أكتوبر مفيش كوبرى أنت خدت 300 مليون".

وتابع تامر عبد الحميد: "الزمالك لأنت عملت الكوبرى ولا مشيت على الكوبرى ولا نزلت من تحت الكوبرى، واللاعب مشى هو وأبوه وسلمته تسليم أهالى للأهلى ببلاش في صفقة وجعت قلبى كزمالكاوى وضربتنى في ضهرى".