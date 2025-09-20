نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يفوز على الحرس بهدف ويصعد للمركز السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دورى نايل.

سجل بابى بادجى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 وحصل أيضا على لقب رجل المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 11 نقطة ويصعد للمركز السابع ويتجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط.

جاءت حماسية سريعة فى شوطها وتبادل الفريقين الهجمات وإن كان فريق سموحه هو الأكثر سيطرة وتهديدا لمرمى المنافس وترجم سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 28 من عرضية لخالد الغندور سجلها بابى بادجى براسه فى مرمى الحرس.

وعقب الهدف حاول فريق سموحه تعزيزه وحاول فريق الحرس إحراز التعادل ولاحت له فرصه فى الوقت الضائع من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالحائط وخرجت إلى ضربة ركنية لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحه بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول فريق الحرس إحراز التعادل وهدد مرمى سموحه إلا أن دفاع الفريق الأزرق تصدى لها ولجأ سموحه إلى تأمين الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التى شكل بعضها خطورة على مرمى الحرس.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة قمة الإثارة وبالتحديد الدقيقة 82 احتسب الحكم ضربة جزاء لحرس الحدود سددها حمدى زكى وتصدى لها ببراعة أحمد ميهوب حارس سموحه ببراعه.

وفى الدقيقة 90 أخرج الحكم الكارت الأحمر لسمادو لاعب سموحه وأضاف 9 دقائق وقت بدل ضائع لعبها الفريق الأزرق بعشر لاعبين.

وفى الوقت بدل الضائع كان فريق سموحه هو الأخطر وهدد مرمى الحرس ولم يستغل الفرص لتنتهى المباراة بفوز سموحه بهدف ون رد.