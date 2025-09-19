الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب “الإنماء” في جدة، الذي يحتضن أول قمة كبرى هذا الموسم في دوري روشن للمحترفين، عندما يلتقي الأهلي مع ضيفه الهلال في الجولة الثالثة من المسابقة.

الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تنقل المباراة عبر قناة ثمانية 1، ويعلق عليها المذيع فهد العتيبي.

الفريقان يدخلان المواجهة برصيد متقارب بعد جولتين، حيث حقق كل منهما فوزًا وتعادلًا، بينما يتفوق الهلال هجوميًا بعدد الأهداف المسجلة، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو المبكر.

وعلى صعيد المنافسات القارية، ظهر الأهلي والهلال بصورة قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث قلب الأهلي تأخره أمام ناساف الأوزبكي إلى فوز 4-2، فيما تمكن الهلال من العودة أمام الدحيل القطري ليحقق انتصارًا ثمينًا 2-1.

القمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في صدارة الدوري السعودي منذ المراحل الأولى.