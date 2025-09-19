نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدائل زيزو وإمام.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مواجهة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أعلن المدرب عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي، عن قائمة الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – نيتس جراديشار – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.

ويغيب عن المباراة العديد من اللاعبين، وذلك بسبب الإصابات أو الاستبعاد الفني، وجاءت أبرز الغيابات، كالتالي:

أحمد مصطفى "زيزو"، إمام عاشور، كريم فؤاد، محمد شكري، أحمد عبد القادر، أشرف داري، محمد عبد الله، أحمد عابدين.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الأهلي عماد النحاس مواجهة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل "كوكا"، مصطفى العش، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجية"، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

