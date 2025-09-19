نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخري وإيجولا في المقدمة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع ضد الأهلي ببطولة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر مواجهة الأهلي بحثا عن الإنتصار الرابع له هذا الموسم، ومن الأقرب أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، جاستن آرثر، أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة، عمرو السولية، أيمن موكا.

خط الهجوم: صديق إيجولا، فخري لاكاي، إسلام عيسى.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يقع في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

