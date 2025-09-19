نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ولايتا ديتشا والاتحاد الليبي في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الاتحاد الليبي في أنحاء المعمورة المواجهة التي ستجمع الفريق أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي، ضمن فعاليات مسابقة الكونفدرالية لموسم 2026/2025.

ويحتضن ملعب أWolayta Sodo Stadium مباراة ولايتا ديتشا والاتحاد، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة ولايتا ديتشا والاتحاد في الكونفدرالية

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السودان وليبيا، والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة ولايتا ديتشا والاتحاد في الكونفدرالية

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا الأثيوبي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على قناة سلام الليبية.

