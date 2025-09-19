نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، أن طريقة لعب أحمد عبدالقادر جناح الأهلي، تناسب أسلوب نادي الزمالك بشكل كبير.

دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي

وأضاف دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن غياب إمام عاشور سيكون مؤثرًا للغاية على الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمثل 50% من قوة الفريق الأحمر.

كما أشار إلى أن طاهر محمد طاهر يُعد الخيار الأنسب لتعويض غياب أحمد سيد “زيزو” أمام سيراميكا كليوباترا.

واختتم دونجا تصريحاته: لا أعلم سبب خوض عماد النحاس مباراة إنبي بثنائي خط وسط دفاعي.

