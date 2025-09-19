نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: فترة التوقف الدولي سر تصدر الزمالك للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الروح والأداء أهم ما يميز الفريق في مباراة الإسماعيلي، مشددا على أن الفوز يزيد الثقة ومعنويات الفريق للمرحلة المقبلة.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: "أداء الزمالك اختلف تماما بعد فترة التوقف الدولي وظهر بشكل مميز لأن الجهاز الفني نجح في تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وهو ما كان يجب تحقيقه خلال الفترة الماضية، وتصدر الدوري يزيد الثقة لدى اللاعبين".

وأضاف: "غياب بنتايج وبيزيرا أمام الجونة سيؤثر على الزمالك ولكن يجب على الجهاز الفني أن يجد البدائل المناسبة من أجل تحقيق الفوز على الجونة والحصول على الثلاث نقاط قبل مباراة القمة".

