أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى إنهاء التعاقد مع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون. رحيل أحمد سامى وخصم 10%من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات فى الاتحاد السكندري وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أيضًا خصم 10%من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف صرف مستحقات اللاعبين المالية لحين تحسن النتائج. وجاء ذلك على خلفية هزيمه الفريق الأول لكرة القدم على أرضه ووسط جمهوره أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد. وسيظل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى حالة انعقاد مستمر لحين اختيار الجهاز الفنى الجديد. ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر فى جدول مسابقة دورى نايل.

