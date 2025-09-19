نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز أمام نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "الاتحاد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

افتتح إرلينج هالاند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 56، بعد تمريرة من فيل فودين إلى هالاند الذي استقبلها برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 65، بعد تمريرة من تيجاني رايندرز إلى دوكو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من مدافع ثم سدد تسديدة أرضية، مرت من بين أقدام الحارس سافيتش وسكنت الشباك.

