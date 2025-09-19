نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يقود برشلونة للفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز برشلونة الإسباني على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، ضمن فعاليات الجولة الأفتتاحية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في الشامبيونزليج

تمكن نجم اللقاء الإنجليزي ماركوس راشفورد من تسجيل هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعد عرضية مميزة من كوندي، على رأس راشفورد ليسكن الكرة على يمين حارس نيوكاسل.

ثم عاد الإنجليزي ماركوس راشفود ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لفريقه برشلونة، في الدقيقة 67، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في داخل شباك بوب حارس مرمى نيوكاسل.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، قلص فريق نيوكاسل يونايتد النتيجة، وسجل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه الإنجليزي أنتوني جوردون، بعد تمريرة متقنة من زميله ميرفي.

مواجهة برشلونة القادمة

يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.