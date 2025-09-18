نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهرباء الإسماعيلية يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية فوزًا غاليا على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد السيد شيكا فى الدقيقة 72.

وبذلك يرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 5 نقاط ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند نفس الرصيد.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وكاد كهرباء الإسماعيلية أن يتقدم فى الدقائق الأولى من تسديدة لعلى سليمان تصدى لها صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى ببراعة ولاحت فرصه للاعب ذاته مرت بجوار المرمى.

ولاحت للاتحاد السكندرى أيضًا فرصتين عن طريق هشام عادل وفادى فريد تصدى لهما حارس كهرباء الإسماعيلية لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني ازدات حماسة لاعبى الفريقين وتبادلا الفريقان الهجمات ولاحت فرصه لكهرباء الإسماعيلية عن طريق على سليمان.

وبمرور الوقت بدا كهرباء الإسماعيلية فى تكثيف هجماته على مرمى الاتحاد السكندرى إلى أن تمكن محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية من تسجيل الهدف الأول عندما استقبل العرضية من زميله عبد الفتاح شتا ليسددها راسيه فى المرمى.

وعقب الهدف هتفت جماهير الاتحاد السكندرى ضد اللاعبين والجهاز الفني.

و حاول فريق الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وكثف هجماته على مرمى كهرباء الإسماعيلية ولاحت له اكثر من فرصة للتهديف إلا أن محمد هجرس حارس الفريق الضيف وخط دفاعه تصدوا لها لتنتهي المباراة بفوز كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد وسط غضب الجماهير السكندرية.