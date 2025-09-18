نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات مفتوحه تنقل مواجهة مانشستر سيتي ونابولي الآن بدوري أبطال أوروبا(شااااهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قنوات مفتوحه تنقل مواجهة مانشستر سيتي ونابولي الآن في دوري أبطال أوروبا(شااااهد).

موعد مباراة مان سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، نحو ملعب "الاتحاد" في إنجلترا، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر قناة beIN Sports 2 HD التي تمتلك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط.

مواجهة خاصة بين دي بروين وفريقه السابق

تحمل المباراة طابعًا خاصًا، حيث تشهد أول مواجهة بين النجم البلجيكي كيفين دي بروين بقميص نابولي أمام فريقه السابق مانشستر سيتي، بعدما رحل عن صفوف السيتي في صيف 2025.

ومن المتوقع أن يحظى اللاعب بترحيب جماهيري مميز، رغم أنه سيحاول قيادة فريقه الجديد نحو بداية قوية في البطولة الأوروبية.

إقرأ المزيد..تشكيل نابولي الرسمي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

غياب عمر مرموش ضربة قوية لبيب جوارديولا

يفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود الدولي المصري عمر مرموش الذي تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

و حسب التقارير الطبية، فإن مرموش سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع، وهو ما يمثل خسارة هجومية كبيرة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي كان يعتمد على مرموش كأحد الأوراق الهجومية الفعالة في خط الهجوم.

تاريخ مواجهات مان سيتي ونابولي

سبق وأن التقى الفريقان في عدة مناسبات بدوري أبطال أوروبا، وكانت الأفضلية لصالح مانشستر سيتي. فقد حقق السيتي الفوز بنتيجة 4-2 على ملعب نابولي، ثم كرر انتصاره بنتيجة 2-1 في معقله "الاتحاد".

هذه النتائج تمنح لاعبي مانشستر سيتي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الليلة، بينما يسعى نابولي لكسر العقدة الإنجليزية وتحقيق فوز ثمين خارج الديار يعزز من حظوظه في التأهل للدور المقبل.

أجواء مرتقبة ومنافسة نارية

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، نظرًا لقوة الفريقين وطموحهما في المنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

فمانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، يسعى لمواصلة سيطرته الأوروبية، بينما يطمح نابولي لتقديم نسخة قوية تعكس تطوره الكبير في السنوات الأخيرة