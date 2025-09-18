نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي الرسمي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نابولي الرسمي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سافيتش.

خط الدفاع: جيوفاني لورينزو، سام بوكيما، أليساندرو بونجيورنو، ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: كيفين دي بروين، ستانيسلاف لوبتكا، أنجويسا.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، سكوت مكتوميناي، ماتيو بوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

