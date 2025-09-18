نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم الإسماعيلي بثنائية السعيد والدباغ ويعتلي صدارة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزمالك يهزم الإسماعيلي بثنائية السعيد والدباغ ويعتلي صدارة الدوري المصري.

الزمالك يتفوق على الإسماعيلي بثنائية عبد الله السعيد وعدي الدباغ في الجولة السابعة من الدوري المصري 2025-2026، ليتصدر جدول الترتيب بـ16 نقطة، بينما يتراجع الدراويش للمركز التاسع عشر.

فوز ثمين للقلعة البيضاء

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

بهذا الانتصار يواصل الزمالك نتائجه القوية ويتصدر قمة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، في حين تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط بالمركز التاسع عشر. السعيد يفتتح التسجيل من علامة الجزاء دخل الزمالك اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد تدخل تقنية الفيديو "VAR".

تصدى عبد الله السعيد للتنفيذ وأحرز الهدف الأول بثقة، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة ساعدت الأبيض على فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول.

الدباغ يعزز التفوق في الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه الهجومي على دفاعات الدراويش، حتى نجح الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 56 بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

محاولات الزمالك لمضاعفة النتيجة

استمرت لكن دفاع الإسماعيلي وحارس مرماه حالا دون زيادة الأهداف. تغييرات اضطرارية بسبب الإصابة شهدت المباراة إصابة عمر جابر لاعب الزمالك، حيث غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول ليحل بدلًا منه صلاح مصدق.

إصابة جابر أثارت بعض القلق داخل الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، الذي ينتظر التقرير الطبي لحسم موقف اللاعب في المباريات المقبلة.

تشكيل الفريقين في المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكوّن من:

محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، ومحمود بنتايج في الدفاع. وفي الوسط تواجد عبد الله السعيد، ناصر ماهر، ونبيل عماد دونجا، بينما قاد الهجوم كل من آدم كايد، عدي الدباغ، وخوان ألفينا بيزيرا.

أما الإسماعيلي، فدخل اللقاء بالتشكيل التالي:

عبد الله جمال في حراسة المرمى، وأمامه محمد إيهاب، محمد عمار، عبد الله محمد، وإبراهيم عبد النجعاوي. في الوسط إيريك تراوري، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، وإبراهيم عبد العال، وفي الهجوم نادر فرج وخالد النبريصي.

صدارة مؤقتة وأزمة للإسماعيلي

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة متصدرًا جدول الدوري بشكل مؤقت في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

أما الإسماعيلي، فبقي في موقف صعب بالمركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فقط، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير لتصحيح مساره سريعًا قبل الدخول في دوامة الهبوط.