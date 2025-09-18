نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2025 بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة. تعرف على تفاصيل اللقاء المقبل أمام الجونة، غياب محمود بنتايك بسبب الإيقاف، واستعدادات الفريق لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

الزمالك يواصل الانتصارات ويتصدر الدوري

واصل نادي الزمالك عروضه القوية في الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

بهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 16 نقطة ليتربع على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الشوط الثاني.

مواجهة قوية أمام الجونة في الجولة المقبلة

بعد الفوز على الدراويش، يستعد الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري.

اللقاء مقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة ستقام وسط أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته، فيما يطمح الجونة لعرقلة المتصدر وحصد نتيجة إيجابية.

غياب محمود بنتايك للإيقاف

كما سيفتقد الزمالك خدمات مدافعه المغربي محمود بنتايك في مواجهة الجونة المقبلة، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال لقاء الإسماعيلي.

وتعرض اللاعب للإنذار في ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي وفاركو والمقاولون العرب، ليتأكد غيابه بسبب تراكم البطاقات.

عودة بنتايك ستكون أمام الأهلي في لقاء القمة المنتظر يوم 29 سبتمبر، ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

عبد الله السعيد أفضل لاعب في المباراة

حصل عبد الله السعيد، قائد خط الوسط، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعدما تألق بشكل لافت وساهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز.

واستلم السعيد الجائزة من مراقب المباراة عقب صافرة النهاية، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر وخبرته التي تمنح الفريق حلولًا هجومية مؤثرة.

استعدادات الزمالك للمرحلة المقبلة

يعمل الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمواجهة الجونة، مع محاولة تعويض غياب بنتايك والاعتماد على البدائل المتاحة في خط الدفاع.

كما يسعى المدرب لمنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة نسبية، استعدادًا لمواجهة القمة أمام الأهلي التي تحمل أهمية خاصة في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.